Reggio Calabria, Gianni Latella nuovo Presidente della Commissione “Politiche sociali”

Il consigliere comunale del gruppo Italia Viva, Giovanni Latella, è stato eletto in data odierna alla presidenza della V Commissione consiliare “Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative”. Dodici i voti a favore espressi, nove i consiglieri astenuti. Latella, subito dopo l’elezione, ha ringraziato “tutti i consiglieri che hanno dato la loro preferenza e che mi hanno proposto”. Il neo presidente ha rimarcato come l’attività della V Commissione si ponga in continuità con “quanto portato già avanti dall’ex presidente Romeo”.

“In questi anni – ha aggiunto – l’amministrazione ha investito molto nel settore sociale, con tantissimi progetti e attività, sostenendo coloro che si trovano in situazioni di difficoltà sotto l’aspetto economico, sociale e della salute. Il lavoro della commissione vedrà il coinvolgimento delle associazioni di settore presenti a Reggio Calabria. Daremo il nostro contributo affinché la città possa essere sempre più inclusiva e si possa prendere cura dei propri cittadini”.

Novarro alla vicepresidenza

Alla vicepresidenza della V commissione consiliare è stato eletto il consigliere Deborah Novarro, anche lei appartenente al gruppo Italia Viva, che ha ringraziato i consiglieri per la fiducia accordata.

