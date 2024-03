Ecco a Reggio Calabria l’istituzione della “Fondazione Metropolitana di comunità”

StrettoWeb

“Sarà sottoscritto sabato 2 marzo alle ore 9.00, nella Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, il protocollo d’intesa tra Città Metropolitana, il Comune di Reggio Calabria, rappresentanti di importanti Enti del terzo settore, Camera di Commercio ed Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’istituzione della “Fondazione metropolitana di comunità”, un importante strumento di infrastrutturazione sociale per il territorio, in grado di attrarre risorse e valorizzarle attraverso una oculata gestione patrimoniale”. E’ quanto si legge in una nota della Metrocity reggina.

“Il percorso, intrapreso dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, arriva ad un punto nodale ed a corollario di una lunga serie di incontri ed interlocuzioni che hanno visto l’Ente interfacciarsi in questi anni con associazioni e rappresentanti del terzo settore in un processo di co-programmazione di alto livello. A presentare il documento d’intesa, sarà il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà insieme ai rappresentanti degli Enti sottoscrittori che comporranno la Fondazione”.

