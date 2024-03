Reggio Calabria: due ufficiali della Guardia di Finanza promossi al grado di Colonnello

Presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria, si è recato ieri in visita il Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, per felicitarsi personalmente con gli Ufficiali del Corpo in servizio alla sede di Reggio Calabria, neo promossi al grado di colonnello.

Gli Ufficiali sono il Col. Giovanni Ferrajolo, Comandante del Gruppo di Reggio Calabria ed il Col. t.SPEF Vincenzo Ciccarelli, in forza al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria e Comandante del Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata.

Il Comandante Regionale si è complimentato con gli Ufficiali promossi, per il raggiungimento dell’importante traguardo professionale ed ha espresso loro parole di elogio e profondo apprezzamento per i brillanti risultati raggiunti già nel breve periodo di impiego operativo sul territorio reggino.