StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che è indetto un avviso pubblico per l’istituzione di una short-list di esperti cui attingere per l’eventuale conferimento di incarichi professionali relativi allo svolgimento di attività di supervisione individuale e di gruppo per operatori sociali.

Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando l’allegato modello (Allegato A), dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al protocollo dell’Ente protocollo@pec.reggiocal.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, riportando in oggetto la seguente indicazione: SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIALI- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE IN SHORT-LIST. Le istanze pervenute oltre il termine succitato saranno di volta in volta esaminate, ai fini dell’aggiornamento trimestrale della short-list.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.