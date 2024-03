Reggio Calabria, al caffè teatro di Samarate arrivano i comici del Festival “Facce da bronzi”

StrettoWeb

Continua il tour di “Facce da bronzi” alla ricerca dei talenti della comicità italiana, dopo la prima tappa al “Faenza Cabaret” dello scorso 26 febbraio che ha visto il trionfo della comica milanese Alice Redini con l’ammissione alla finale di Reggio Calabria, il festival, diretto dall’autore di Zelig e Mad In Italy Alessio Tagliento, si sposta a Samarate in provincia di Varese, dove, giovedì 28 Marzo alle ore 21,30 nella location dello storico Caffè Teatro di Samarate si esibiranno dieci comici provenienti da diverse città italiane presentati dall’artista Nemo Barbieri.

Gli artisti in gara con i loro esilaranti sketch e monologhi saranno: Giulio Oldrati da Voghera, Adriana e Giuliana Vangone (in arte TWINTWINS) da Roma, Giada Parisi da Limbiate, Umberto Fazio da Tavernerio, Cinzia Brugnola e Rachele Gatti da Rho (MI), Chiara Bizzotto Cherubini da Milano, Ivan Peretto (in arte MISTER I) da Verbania, Beniamino Cicco da Busto Arsizio (VA), Filippo Renato Ignacchiti (in arte Pippetto) da Pisa e Simone Zibra da Andreis (PN). Ospite speciale della serata Loris Fabiani, reduce della vittoria del programma LOL talent show e attualmente in onda su Amazon Prime a fianco di diversi volti noti della comicità nel format LOL: chi ride è fuori. Loris è stato il vincitore della nona edizione di “Facce da Bronzi” e per l’occasione vestirà i panni dell’iconico personaggio di Lunanzio. Il concorso artistico, promosso e ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” proseguirà nel mese di Aprile con altre due tappe nella città di Aversa il 7 aprile e nella città di Roma il prossimo 12 aprile.

Mentre, nel mese di Maggio rientrerà in Calabria per la fase conclusiva con uno spettacolo previsto l’11 maggio al teatro Grandinetti di Lamezia Terme nell’ambito della rassegna Vacantiandu e il gran galà finale del 26 maggio al Teatro Cilea di Reggio Calabria con un parterre di ospiti comici che saranno svelati nei prossimi giorni. La manifestazione a carattere nazionale è sostenuta dall’avviso “Attività culturali 2022” PAC 2014-2020 della Regione Calabria.

Per conoscere il programma del festival è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it e le pagine social @calabriadietrolequinte.

