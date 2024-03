Reggio Calabria, avviso pubblico per la partecipazione ad un corso di formazione in materia elettorale

StrettoWeb

La Prefettura ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Corte d’Appello, l’Università Mediterranea e il Comune di Reggio Calabria, finalizzato all’attivazione di percorsi di formazione in materia elettorale.

In attuazione del Protocollo, in particolare, è stato organizzato un Corso finalizzato alla formazione di figure idonee ad assumere la presidenza di una Sezione elettorale, ed è stato pubblicato l’Avviso allegato, destinato agli studenti dell’Ateneo frequentanti corsi di laurea, scuole di specializzazione, master post-universitari e dottorati di ricerca, alle persone iscritte all’Albo dei presidenti di seggio che non abbiano mai svolto la funzione, nonché agli avvocati iscritti all’Ordine.

Il Corso si svolgerà presso l’Università Mediterranea nelle date del 9, 10, 16 e 17 aprile 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. La partecipazione darà diritto al riconoscimento di CFU per gli studenti, e di crediti formativi per gli Avvocati dell’Ordine. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione al seguente link: https://forms.gle/chTNk7uDXVfBsprv9 entro il 3 aprile 2024.

