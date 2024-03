Reggio Calabria, concessa auto alla “Hermes” in comodato d’uso gratuito

StrettoWeb

Realizzazione di un catasto strade con centralizzazione dei dati e creazione di una banca dati attraverso il rilevamento della rete stradale di competenza comunale. È quanto prevede il progetto del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del CRISC (Centro regionale per il Governo dell’incidentalità stradale in Calabria).

La Giunta comunale, nella seduta del 18 marzo scorso, ha approvato la proposta di deliberazione con cui è stato dato indirizzo di acquisire, in comodato d’uso temporaneo e gratuito, un’autovettura concessa dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per poi concederla, a sua volta, in sub-comodato d’uso, anche in questo caso temporaneo e gratuito, alla società in house “Hermes – servizi Metropolitani srl”. L’autovettura in questione, infatti, dispone di idonea strumentazione installata e finalizzata alla realizzazione degli obiettivi fissati.

Va ricordato come il CRISC rappresenti un esempio di collaborazione interistituzionale che rafforza le competenze ordinarie degli enti che vi collaborano per interessi comuni, quali la realizzazione di un sistema che permetta di ridurre l’incidentalità sulla rete viaria della regione Calabria, lo sviluppo del centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale a livello regionale in raccordo con i centri provinciali e comunali.

