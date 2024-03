Reggio Calabria, attesa per lo stage organizzato dall’associazione Stardust

StrettoWeb

L’associazione Stardust comunica alla cittadinanza “un grande evento con lo stage che si terrà Sabato 9 Marzo ,presso il PalaScatolone, Reggio Calabria, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, con la presenza dei maestri di ballo Joey e Rina, i quali insegneranno a tutti i presenti, delle coreografie ballate sulle hit del momento”.

Ad esprimere grande soddisfazione Antonella Bramato, legale rappresentante dell’associazione Stardust che dichiara: “ritengo sia motivo d’orgoglio accogliere nella nostra città due maestri come Joey e Rina, dopo un’annata straordinaria come quella appena trascorsa vogliamo preparare al meglio la stagione estiva regalando coreografie uniche e coinvolgenti, invito i reggini a partecipare numerosi”. Per iscrizioni e informazioni contattare il numero 3280408290.

