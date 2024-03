Reggio BiC, febbre Eurocup. Il Presidente D’Anna: “sono carichissima”

StrettoWeb

E’ tutto pronto. 8 e 9 marzo a Reggio Calabria andrà in scena l’Eurocup. Al Palacalafiore si giocherà il gruppo A dell’Eurocup 3 2024, che vedrà presente anche la Multiservice 5d Reggio Calabria BiC sia come partecipante che come host scelto dalla IWBF. Il girone vedrà in campo: Club Amfiv (Vigo, Spagna), KKTC Vakiflar (Turchia), Elan Chalon (Francia), LUC Lille Handibasket(Francia) e i padroni di casa della Reggio BiC. Manca sempre sempre meno alla prima palla a due. Ecco le impressioni del Presidente Ilaria D’Anna: “sono carichissima, la mia squadra anche, stiamo aspettando con tanta attesa questo evento così importante”.

Conosci molto bene l’ambiente del basket in carrozzina anche dal punto di vista strettamente sportivo e tecnico. Dove può arrivare la Reggio BiC all”interno di questo raggruppamento continentale?

“Sono sincera, potrebbe arrivare tra il primo o secondo posto. Potrebbe farcela, basta credere in tutto quello che si fa e avere la giusta voglia di vincere. Quindi adrenalina in campo, massimo impegno e testa sulle nostre sfide”.

Ci siamo lasciati all’inizio dell’anno con tanti buoni propositi in riferimento al campionato di Serie A: un gruppo giovanile pronto a stupire che è andato oltre qualsiasi aspettativa, cosa ne pensi?

“E’ vero, siamo andati oltre qualsiasi aspettativa Non pensavamo di arrivare dove siamo arrivati. Grande merito va al nostro Coach Antonio Cugliandro che ha studiato anche la notte come far emergere questi giocatori così giovani, ed ha ottenuto il massimo risultato. Sono contenta di questa squadra, cerchiamo sempre di fare meglio e credo sia la strada giusta anche in ottica Eurocup”.

Dopo tanti anni hai ceduto la fascia di Capitano all’atleta thailandese Sripirom. Un tuo giudizio sulla sua stagione?

“Sono contentissima. E’ stata una scelta azzeccata, scegliere lui per rivestire questo ruolo. E’ un atleta doc, sia come persona sia come giocatore, ed è un portento sul rettangolo di gioco”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.