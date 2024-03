Redditi: Albano (Fdi), ‘Istat certifica efficacia azione governo’

StrettoWeb

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – ?L?Istat certifica oggi che, grazie alle misure economiche introdotte dal Governo Meloni, è diminuito il rischio di povertà in Italia. In un contesto geopolitico mutevole e complesso, sostenere le fasce più deboli della popolazione è stata la ratio alla base delle politiche adottate nel 2023 e siamo soddisfatti che l?Istat abbia certificato l?efficacia dell?azione di Governo?. Lo dichiara il sottosegretario all?Economia e Finanze Lucia Albano (Fdi).

?Questo dato si accompagna ad una serie di altri indicatori macroeconomici positivi pervenuti negli ultimi giorni. Le famiglie italiane, secondo dati del sindacato dei bancari Fabi, nel 2023 hanno aumentato la loro ricchezza finanziaria, decidendo di premiare la serietà e la prudenza del Governo Meloni investendo in titolo di Stato?. ?La terza emissione dei BTp Valore – continua – è stata infatti da record, con oltre 650mila sottoscrizioni e un importo complessivo di 18,3 miliardi. Infine, è notizia di oggi l?apertura dello spread a 138 pt base: il livello minimo da gennaio 2022. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire su questa strada con determinazione?, conclude.

