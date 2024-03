Raccolta differenziata, Taurianova esulta: balzo record nel 2023, +11%

StrettoWeb

È stato un 2023 da record per la raccolta differenziata dei rifiuti, con un doppio balzo sia rispetto alla percentuale dell’anno precedente, sia per quanto riguarda l’indice ottimale che i Comuni devono raggiungere per evitare le penalità stabilite. Taurianova ha raggiunto quota 69% di raccolta e riciclaggio, cifra di gran lunga superiore sia rispetto alla media regionale – ferma al 54,6% – ma anche di quella nazionale che è del 65,2%. A questo primo numero già rilevante, se ne aggiunge un altro che spiega la grande soddisfazione che la lettura dei dati in possesso del Comune ha suscitato, ovvero il passaggio dal 58,10% registrato nel 2022.

Come si può notare, un salto di ben 11 punti percentuali che fanno diventare Taurianova uno dei comuni calabresi dove maggiormente si è investito per il miglioramento del sistema e dove i risultati ottenuti sono del tutto evidenti. La comparazione tra un passato altalenante e un presente che stabilmente fa essere Taurianova tra i Comuni più virtuosi in Calabria è stata al centro dell’ultimo monitoraggio periodico fatto dal vicesindaco Antonino Caridi – che ha anche la delega all’Ambiente – che ha illustrato al resto della giunta il contenuto delle tabelle mensili sul materiale smaltito tramite l’isola ecologica cittadina.

L’analisi del Vice Sindaco Caridi

Caridi ha collegato i numeri raggiunti alla recente intensificazione della raccolta porta a porta e al cambio del gestore privato avvenuto nel maggio del 2023. Nel fare il punto della situazione, il resto dell’esecutivo guidato dal sindaco Roy Biasi ha fatto propria la soddisfazione per il lavoro svolto dall’assessore delegato e dagli operatori assegnati, ha ringraziato per l’aumentata sensibilità riscontrata tra i cittadini e le attività commerciali, rivendicando i meriti per la scelta amministrativa strategica fatta e consistita nell’assegnazione temporanea del servizio all’impresa Muraca, in costanza della nuova gara d’appalto in corso alla Città Metropolitana.

“E’ sotto gli tutti, e i numeri lo confermano, che non abbiamo trascurato la raccolta differenziata, ma siamo riusciti a rendere il sistema più razionale e performante – dichiara il vice sindaco Caridi – fermo restando che consideriamo i brillanti numeri raggiunti solo una base di partenza per raggiungere altri traguardi. Mi sento di ringraziare la cittadinanza che ha dato prova di una sensibilità veramente incoraggiante, che ora vogliamo incentivare attraverso campagne mirate e l’arrivo in città di una nuova strumentazione fatta di cassonetti intelligenti che rendono ancora più facile, e conveniente dal punto di vista dei tributi, la selezione dei rifiuti da smaltire”.

Rileggendo i report mensili che gli uffici comunali hanno trasmesso al vicesindaco Caridi, balza evidente agli occhi che il salto maggiore è stato fatto proprio nel più complicato dei periodi dell’anno, l’estate, ovvero la stagione che coincide con il ritorno in città degli emigrati e con una maggiore ricettività che Taurianova deve assicurare visti gli eventi che attirano migliaia di visitatori: nell’agosto 2023 si è arrivati al 70,89 %, mentre nello stesso mese dell’anno precedente ci si era fermati al 61,9 %, un + 9% che indica come l’organizzazione comunale sia in girando di fronteggiare carichi di lavoro straordinari e senza particolari crisi.

La soddisfazione del Sindaco Biasi

“Questi risultati sono il frutto della riuscita ripresa di un lavoro che in questo settore abbiamo trovato ben impostato nelle gestioni passate – commenta il Sindaco Biasi – e dimostrano, però, al di là della continuità che abbiamo assicurato, che la quotidiana operatività assicurata dalla nostra amministrazione ripaga dopo un periodo difficile coinciso con la pandemia e il cambio del gestore, convinti come siamo che non basta affidare un servizio pubblico, non basta scrivere solo sulla carta la volontà di rendere più pulita la città per farla partecipare alla transizione ecologica”.

“Ciò che serve, quando si amministra, è saper passare dalle parole ai fatti, e questo lo si può fare solo predisponendo una capillare azione di impulso e vigilanza sul territorio, per la quale intendo ringraziare il vice sindaco Caridi che ha saputo organizzare in maniera complementare le deleghe all’Ambiente e al Decoro urbano, in modo da migliorare il già ottimo biglietto da visita che Taurianova offre, anche agli occhi delle migliaia di ospiti che attendiamo per gli eventi che stiamo programmando per il titolo di Capitale italiana del Libro”.

