Pse: Schlein vede leader, europee al centro, Pd spinge su pace e lavoro in Manifesto**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Pomeriggio di incontri oggi al Nazareno a margine del congresso Pse che domani alla Nuvola indicherà Nicolas Schmit come candidato dei socialisti alla commissione Ue e voterà il Manifesto del programma per le elezioni europee. Elly Schlein ha visto la premier danese Mette Frederiksen, il portoghese Antonio Costa, il romeno Marcel Ciolacu e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro dei bilaterali la prospettiva verso le europee e uno scambio di vedute sugli obiettivi comuni, viene riferito.

In particolare con Scholz, Schlein ha fatto il punto su politiche industriali ed energia. Focus sul welfare con la premier danese mentre con il presidente Ciolacu, la segretaria del Pd ha avuto uno scambio sulla comunità romena in Italia.

A margine dei colloqui, il lavoro sulla stesura del Manifesto programmatico del Pse che verrà adottato domani al Congresso alla Nuvola. Il Pd con Schlein si è concentrato su due temi in particolare: la pace e il lavoro. “C’è stata una grossa spinta su questi due temi da parte nostra”, si spiega. Schlein vedrà invece domani il premier spagnolo Pedro Sanchez che sarà tra i primi ad intervenire al congresso Pse.

