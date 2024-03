StrettoWeb

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo lottare per i diritti delle donne contro il patriarcato e per sostenere il lavoro femminile senza smettere di lottare per affermare che lo stupro è un reato comunitario e che la vita sessuale deve avvenire solo sulla base dell’esplicito consenso”. Così la segretaria Pd Elly Schlein al congresso del Pse.

