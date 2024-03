Primo cammino inclusivo in Calabria: 17 persone cieche e ipovedenti percorreranno il sentiero dell’inglese da Pentedattilo a Staiti

StrettoWeb

Dal 16 al 23 marzo arriveranno da tutta Italia i partecipanti per un cammino inclusivo organizzato da NoisyVision e la Compagnia dei cammini in cui ciechi, ipovedenti, insieme ad altri camminatori senza disabilità visive, percorreranno il sentiero dell’Inglese nell’Aspromonte grecanico.

Il territorio ricco di storia e tradizioni è quello dell’inglese Edward Lear che, nel 1847, percorse a piedi la Calabria accompagnato da una guida e da un asino. Il gruppo seguirà le sue orme partendo dal paese grecanico di Pentedattilo (Rc) per arrivare fino a Staiti (Rc), passando di paese in paese lungo sentieri nella natura, insieme alla guida del luogo, Andrea Laurenzano.

Attraverseranno ambienti unici come le fiumare e i “giardini” di bergamotti, visiteranno i piccoli borghi di quest’angolo d’Italia dove vive una comunità che parla ancora la lingua di Omero e che conserva usi e tradizioni secolari: i greci di Calabria.Un Aspromonte diverso da quello descritto dalle cronache, con la sua gente che oggi insiste per ricercare e credere nuovamente nelle proprie origini. Una continua scommessa, un compromesso fra ciò che è stato, ed è andato perso, e il forte senso di rivincita e di orgoglio nato nella consapevolezza di una ricchezza vasta fatta di lingua, saperi, profumi, musica e danze.

Un patrimonio inesauribile che coniuga natura, cultura e uomini di oggi.Ci sono tutti gli ingredienti per una vera immersione sensoriale che consentirà anche a chi non vede di vivere profondamente questa esperienza.

“È questo il nostro modo di stare insieme, di conoscere il territorio – racconta Dario Sorgato, presidente e fondatore di NoisyVision – abbiamo scelto la natura come contesto ideale per veicolare il nostro messaggio. Il cammino come strumento di inclusione sociale“.

I Cammini inclusivi della Compagnia dei Cammini e Noisy vision sono viaggi a piedi di diversi giorni pensati per un gruppo di persone che comprende anche disabili sensoriali, ovvero persone cieche, ipovedenti e ipoudenti. Nessuna differenza, sono tutti in viaggio, insieme, per condividere un pezzo di strada.

Dopo diverse esperienze in tutta Italia e nel mondo questa tipologia di cammino è arrivata nel punto più a sud dello stivale, in Calabria con iniziative che cercano di avvicinare le persone e di offrire opportunità a chi vive in condizioni svantaggiate.

“Sarà in vero onore condurre questo gruppo nelle terre a me care e familiari – spiega Andrea Laurenzano, guida ambientale escursionistica della Compagnia dei Cammini -. Sarà anche per me un’opportunità per scoprire in modo nuovo il mio territorio e una bella sfida“.

Il progetto dei cammini inclusivi di NoisyVision e la Compagnia dei Cammini e in particolare quello in Calabria, saranno un i temi di un incontro chiave per la costruzione della Rete Regionale per il Disability Calabrese. L’evento di presentazione e confronto aperto al pubblico si terrà il 15 marzo alle 18.00 presso la sede della sezione ANPI Ruggero Condò, via Pio XI 94, Reggio Calabria.

Inoltre, i camminatori incontreranno la comunità anche al termine della prima tappa, il giorno 17 Marzo ore 18.00 a Bagaladi (Rc) nella sala consiliare del Comune.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.