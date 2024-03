Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Lunedì 4 Marzo

StrettoWeb

Lunedì 4 Marzo a Vibo Valentia si prevedono condizioni meteorologiche avverse con piogge persistenti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con un leggero calo nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da piogge moderate con una temperatura che si attesterà intorno ai +5°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno a cadere, con intensità variabile, e le temperature oscilleranno tra i +5°C e i +6°C.

Durante il pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno agli +8°C. Il vento soffierà con intensità tra i 25 e i 35 km/h, proveniente prevalentemente da ovest.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con piogge moderate e temperature che si manterranno stabili intorno ai +7°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, raggiungendo i 37-38 km/h.

In conclusione, per Lunedì 4 Marzo a Vibo Valentia ci aspettiamo una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Marzo a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.1° perc. +9.2° Assenti 18 OSO max 27.6 Libeccio 77 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +8.2° perc. +5.6° 0.37 mm 16 O max 19.9 Ponente 90 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +5.3° perc. +3.1° 3.89 mm 9.9 OSO max 15.4 Libeccio 93 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +5.3° perc. +3.4° 0.54 mm 8.4 SO max 17.7 Libeccio 89 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +8.5° perc. +4.6° 0.54 mm 30.3 O max 41.5 Ponente 77 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +9° perc. +5.1° 0.47 mm 32 O max 44.6 Ponente 74 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +7.3° perc. +3.4° 0.61 mm 25.3 OSO max 37.1 Libeccio 83 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +6° perc. +3.1° 3.21 mm 14.6 S max 25.7 Ostro 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:54

