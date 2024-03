Previsioni Meteo Palermo per domani Lunedì 4 Marzo

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Palermo per Lunedì 4 Marzo

Le condizioni meteo a Palermo per Lunedì 4 Marzo saranno caratterizzate da piogge leggere per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con un’umidità che si manterrà costantemente intorno all’80-90%. Le temperature oscilleranno tra i +9°C e i +12°C, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Nel dettaglio, durante la mattina le piogge leggere saranno presenti con una copertura nuvolosa intorno al 80-90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10°C, con raffiche di vento provenienti da Ovest – Sud Ovest che potranno raggiungere i 40-50 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la città, con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 100%. Le temperature massime saranno di circa +12°C, ma la percezione sarà più fredda a causa del vento che soffierà con intensità fino a 60-70 km/h.

In serata, le piogge leggere persistono con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le temperature si manterranno stabili intorno agli +11°C, mentre le raffiche di vento provenienti da Ovest – Nord Ovest potranno raggiungere i 50-60 km/h.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, si prevede che le condizioni rimarranno instabili con piogge leggere e copertura nuvolosa elevata. Le temperature non subiranno variazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero essere intense. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo a Palermo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Marzo a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +9.2° perc. +6.1° 0.61 mm 22.7 SO max 40.5 Libeccio 83 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +9.7° perc. +7.1° 0.11 mm 18.4 OSO max 24.5 Libeccio 82 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +9.1° perc. +6.2° 0.19 mm 20.4 SO max 32.8 Libeccio 84 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +12.3° perc. +11.5° 0.1 mm 31.1 OSO max 41.9 Libeccio 70 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.5° perc. +11.6° 0.38 mm 40.9 O max 57 Ponente 69 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +11° perc. +10.3° 0.22 mm 46.6 OSO max 64.4 Libeccio 79 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +11° perc. +10.5° 0.65 mm 44.4 O max 64.2 Ponente 87 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +11.5° perc. +10.9° 0.27 mm 37.9 ONO max 52.5 Maestrale 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 18:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.