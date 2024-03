Previsioni Meteo Agrigento per domani Lunedì 4 Marzo

StrettoWeb

Introduzione:

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Marzo ad Agrigento prevedono condizioni atmosferiche instabili e variabili nel corso della giornata. Sarà caratterizzata da piogge leggere al mattino, che si intensificheranno nel pomeriggio, con possibili raffiche di vento e precipitazioni più consistenti. Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra i +6,9°C e i +11,6°C.

Previsioni Meteo:

La giornata inizierà con piogge leggere al mattino, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% e temperature intorno ai +7°C. Nel corso della mattina, la pioggia continuerà a cadere, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 34,6km/h. Le precipitazioni potranno essere più intense intorno alle 11:00, con una probabilità del 61%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 94% e un ulteriore aumento delle precipitazioni, che potranno arrivare a 0,84mm alle 16:00. Le temperature si manterranno fresche, con valori intorno ai +9,8°C.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con una copertura nuvolosa del 97% e precipitazioni che potranno raggiungere i 4,1mm alle 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con raffiche di vento che potranno superare i 50km/h.

Considerazioni Finali:

In base alle previsioni meteo per Lunedì 4 Marzo ad Agrigento, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge e venti intensi. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Marzo a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8.9° perc. +5.2° prob. 40 % 29.6 NO max 39.7 Maestrale 75 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +7.1° perc. +7.1° 0.37 mm 4 O max 10.1 Ponente 87 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +7.3° perc. +4.5° 0.36 mm 15.8 ONO max 22.9 Maestrale 85 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +10.9° perc. +9.8° 0.33 mm 31.6 O max 39.1 Ponente 70 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +11.6° perc. +10.5° 0.48 mm 36.1 ONO max 43.9 Maestrale 67 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +9.8° perc. +6° 0.41 mm 36.4 O max 51.8 Ponente 74 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +9.6° perc. +5.2° 1.76 mm 43.8 O max 60.2 Ponente 80 % 1009 hPa 21 cielo coperto +9.6° perc. +5.7° prob. 71 % 36 ONO max 57.6 Maestrale 78 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.