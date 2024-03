Santo Stefano, a Palazzo Campanella la presentazione de “La Passione di Cristo”

StrettoWeb

Sarà presentata presso la Sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, la II edizione de “La passione di Cristo”, la grande rappresentazione teatrale all’aperto che vedrà in scena oltre 100 personaggi, in costumi d’epoca, recitare per le vie del centro storico di Santo Stefano in Aspromonte. Tutti i dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 22 marzo, alle ore 10:30, durante cui interverranno: Don Vincenzo Attisano, Parroco della Chiesa di Santo Stefano Protomartire, Francesco Malara, Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Giusi Princi, Vicepresidente della Regione Calabria, Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica.

Dopo l’enorme ed inaspettato successo dell’anno scorso, la Parrocchia di Santo Stefano Protomartire ha deciso di fare il bis, potendo contare questa volta, oltre al contributo dell’Amministrazione comunale di Santo Stefano, anche su quello della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria. L’evento si terrà domenica 24 marzo, a partire dalle ore 16:30, con avvio della rappresentazione dall’ex asilo monumentale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.