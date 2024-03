Polizia: Borghi (Iv), ‘Barbato simbolo di altruismo e forza’

StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “In memoria di un eroe e servitore dello Stato: oggi salutiamo il sovrintendente Nicola Barbato. La sua dedizione senza pari e il coraggio dimostrato nel corso di un’operazione anticamorra, dove perse l’uso delle gambe, sono testimonianza vivente del suo straordinario impegno. La medaglia d’oro al Valor civile e il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana conferiti dal Presidente Mattarella sono il meritato riconoscimento per il suo coraggio”. Lo scrive sui social il capogruppo di Italia viva al Senato. Enrico Borghi.

“Nicola Barbato -aggiunge- rimarrà sempre nei nostri cuori come simbolo di altruismo e forza. Onoriamo la sua memoria e rendiamo omaggio a tutti i membri delle Forze dell’Ordine che, ogni giorno, rischiano la vita per garantire la sicurezza delle nostre comunità”.

