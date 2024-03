Pnrr: Pd, ‘nostre priorità sanità e sicurezza sul lavoro’

StrettoWeb

Roma, 28 mar (Adnkronos) – “Le nostre priorità di modifica al Decreto Pnrr quater sono incentrate sulla sanità e sulla sicurezza sul lavoro”. Lo dichiarano i deputati democratici Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in commissione Bilancio, Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd, Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.

“In particolare, riguardo al servizio sanitario nazionale, i nostri emendamenti puntano al ripristino del miliardo e 200 milioni di euro tagliati dal governo Meloni alla sanità. Un dato di fatto confermato dai rilievi della Corte dei Conti, dell’Ufficio parlamentare di Bilancio e dal parere della Conferenza delle Regioni, che hanno sconfessato tutte le dichiarazioni del ministro Fitto di questi mesi -proseguono-. Occorre rafforzare la sanità del territorio restituendo le somme che le erano state originariamente destinate, anche alla luce della lezione che abbiamo ricevuto con la pandemia da Covid”.

“Sul fronte del lavoro, il nostro pacchetto di emendamenti punta ad un serio cambio di rotta sulla tragedia delle morti bianche. Vanno estese le regole su salute e sicurezza dei cantieri pubblici anche a quelli privati e occorre varare una vera ed efficace patente a punti da estendere a tutti i comparti oltre l?edilizia. E? necessario investire su prevenzione, sicurezza e formazione, e farla finita con la triste stagione della giungla dei contratti pirata. Sfidiamo il governo a passare dalle parole ai fatti. Se ci sarà ascolto, il Partito Democratico è pronto a dare il suo contributo in Parlamento?, dicono i deputati dem.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.