StrettoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Domattina alle ore 10 il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto terrà le sue comunicazioni nell’Aula del Senato, per fare il punto sull’attuazione del Piano. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, appena terminata in Senato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.