Pnnr: Roggiani (Pd), ‘depotenziato dal governo, non centra gli obiettivi fondamentali’

Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Il Pnrr poteva essere una straordinaria opportunità di crescita per l?Italia ma, nella realtà dei fatti, la destra ha perso tempo a riformare la governance e a modificare un piano che è stato ampiamente depotenziato?. Lo ha detto la deputata Pd Silvia Roggiani intervenendo in aula sulle comunicazioni del ministro Raffaele Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr.

?I numeri raccontano una realtà molto differente rispetto al racconto del Ministro Fitto: l?Italia ha già ottenuto il 52,4% delle risorse del Pnrr e non sta centrando nessuno degli obiettivi trasversali del Piano sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali tra nord e sud, sul divario di genere e su quello generazionale. Un gravissimo danno in un paese in cui il tasso di occupazione femminile è di 14 punti inferiore alla media europea e che si trova ultimo come occupazione giovanile”, ha proseguito.

“L?accanimento contro gli Enti locali lascia senza parole. Una parte dei progetti per i Comuni e le Città metropolitane che la destra ha tagliato sono stati rifinanziati a carico del bilancio dello Stato, lasciando il tutto nell?incertezza e peggiorando la prospettiva dei conti pubblici. Il Pnrr del Governo conferma poi come l?esecutivo non creda nella sanità pubblica, che dovrebbe garantire un servizio universale per tutte e tutti i cittadini. Con il taglio del governo di 1,2 miliardi alla sanità si cancellano dal Pnrr più di 300 case di comunità, 300 ospedali, togliendo a migliaia di cittadini la possibilità di accedere alle cure?, ha concluso Roggiani.

