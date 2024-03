Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: giovane soccorsa

StrettoWeb

A bordo di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro un albero. La giovane alla guida è stata soccorsa la scorsa notte a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. Alle 02.15 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Quattro Novembre. Al loro arrivo la conducente era già stata soccorsa in ambulanza dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante. Le condizioni della ragazza apparentemente non sembravano preoccupanti, viene riferito dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Santa Marinella.

