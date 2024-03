Pd: Boccia, ‘Paganelli appassionato della politica e grande organizzatore’

StrettoWeb

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – ?Con Lino Paganelli scompare un appassionato della politica, un grande organizzatore, un uomo capace di trasformare le idee in fatti e importanti eventi, come le grandi manifestazioni che hanno segnato la nascita del nostro partito. A nome di tutte le senatrici e i senatori del Gruppo Pd in Senato, esprimo il più profondo cordoglio ai suoi famigliari che abbracciamo forte. Ciao Lino?. Lo dichiara il presidente del Gruppo Pd in Senato Francesco Boccia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.