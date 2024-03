Pavia: violenze in 3 diversi incontri di calcio, questore emette Daspo per 9 tifosi

StrettoWeb

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – A seguito di alcuni episodi di violenza commessi in occasione di tre diversi incontri di calcio, il questore di Pavia ha emesso il provvedimento di ‘divieto di accedere a manifestazioni sportive’, il cosiddetto Daspo, nei confronti di 9 tifosi.

In particolare, il 2 febbraio 2023, dopo la partita Avc Vogherese-Pavia, disputata allo stadio comunale di Voghera, ultras pavesi appartenenti al gruppo Sioux hanno organizzato una spedizione punitiva in un pub, aggredendo con pugni e calci e con l?utilizzo di oggetti di arredo alcuni avventori ritenuti appartenere all?opposta tifoseria. Gli accertamenti condotti dalla locale Digos hanno portato all?identificazione di 6 individui a carico dei quali sono stati emessi altrettanti provvedimenti di Daspo, uno della durata di un anno, gli altri della durata di 8 anni, con obbligo di firma di cui 3 per recidiva e 2 a seguito di convalida del Gip su richiesta della locale procura.

Il secondo episodio è avvenuto invece al termine dell?incontro di calcio fra le squadre Avc Vogherese 1919 e Derthona che si è tenuto a Voghera lo scorso 18 febbraio. All?esito della partita, si è scatenato un tafferuglio tra tifosi lungo la recinzione esterna dell?impianto sportivo, durante il quale è stato identificato un soggetto con ancora tra le mani una cintura usata per colpire gli avversari. A suo carico è stato emesso il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno. Analogo provvedimento è stato preso nei confronti di due tifosi che, insieme ad altri soggetti non ancora identificati, il primo aprile 2023, durante l?incontro tra le squadre juniores Fc Garlasco 1976 e Cesano Boscone Idrostar, hanno invaso il campo di gioco, rendendosi responsabili di lesioni nei confronti di 3 giocatori della squadra ospite.

