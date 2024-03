Partiti: sondaggi Ixè, Fdi al 27,8% segue Pd al 20,2%

StrettoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Il governo perde 5 punti di fiducia nell’ultimo mese e scende sotto il 40%. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè. Nel gradimento dei leader, scendono Giorgia Meloni (40%, -3% rispetto a febbraio) e Matteo Salvini (33%, -3%). Stabile Giuseppe Conte (32%) e in lieve crescita Elly Schlein (26%, +2%).

A 3 mesi dal voto per le Europee, solo 1 italiano su 2 è intenzionato a recarsi alle urne. Gli orientamenti di voto evidenziano la crescita del centro sinistra, in particolare del Pd con 20,2% (+1,2%), e una leggera flessione del centro destra: FdI 27,8% (-0,3%) e Lega 8,2% (-0,6%). In calo di mezzo punto anche il M5S 15,2%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.