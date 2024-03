Parte da Reggio Calabria il progetto “Ragazze In Tandem”

StrettoWeb

“Ciao, sono Giusi Parisi, una delle fondatrici non vedenti del progetto “Ragazze In Tandem”, e sto per ripartire in sella al mio tandem per completare il giro dell’Italia iniziato l’anno scorso! Questa volta inizierò a pedalare il 25 aprile da Reggio Calabria, percorrendo la suggestiva Ciclovia dei Parchi, per poi spostarmi sulla costa tirrenica, con qualche deviazione nell’entroterra per toccare località significative, risalendo fino a Torino e terminando il 4 giugno a Milano”. E’ quanto spiega Giusi Parisi, una delle fondatrici non vedenti del progetto “Ragazze In Tandem”.

“Alla guida del tandem si alterneranno Chiara Ozino e Laura Seroni, cofondatrici nonché pilote delle “Ragazze In Tandem”, e Gianfranco Mazzuca dell’ASD “Mazzacana Sospesa”. In puro stile “bikepacking” viaggeremo senza supporto e con bagaglio ridotto, ma con più ampi obiettivi:

– sensibilizzare sul binomio sport e inclusione;

– far comprendere quanto il tandem possa essere un mezzo inclusivo, di condivisione, benessere ed esperienziale per tutti, non solo per chi come me è una persona con disabilità;

– contribuire ad abbattere tutte quelle barriere fisiche (infrastrutture inaccessibili) e mentali (stereotipi sulla disabilità) presenti nella nostra società;

– creare sinergie tra associazioni, enti, istituzioni che si occupano di inclusione sociale e turismo sostenibile;

– ridare vita attiva ai tandem che giacciono abbandonati negli scantinati (a tal fine abbiamo creato un Sondaggio tandem a livello nazionale), utilizzandoli o donandoli a chi potrebbe beneficiarne;

– promuovere la bicicletta ed i cicloviaggi come strumento di emancipazione femminile; – far conoscere e valorizzare imprese locali e territori attraversati. Nel post sottostante, troverete l’itinerario dettagliato!

– facendolo conoscere il più possibile;

– offrendoci ospitalità lungo l’itinerario; – fornendoci contatti che possano essere interessati al progetto;

– collaborando come sponsor; – fornendo materiale tecnico per il cicloviaggio;

– contribuendo tramite donazioni libere all’iban IT18I0100503246100082367263, intestato a Chiara Ozino, o all’indirizzo paypal parisigiusi11@gmail.com;

– partecipando alla raccolta fondi https://www.eppela.com/projects/11030

Ed ovviamente, se volete, pedalando con noi per una o più tappe del viaggio! Nel video vi racconto com’è andata nella prima parte del viaggio. Racconterò qui anche questa prossima avventura Stay tuned!!”.

