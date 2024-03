Paola, guasto alla linea e fumo dal treno: circolazione in tilt, rallentamenti e caos | VIDEO

StrettoWeb

Caos e rallentamenti da questo pomeriggio a Paola, per un guasto alla linea elettrica che ha danneggiato anche un treno. Dal mezzo, come si può vedere dal video in alto, è fuoriuscito fumo. Secondo le ricostruzioni, in gergo tecnico, sarebbe caduta una linea di contatto, bloccando un treno e creando disordini e disagi in tutta la linea.

Il fatto si è verificato intorno alle 17, successivamente la linea è tornata regolare sulla linea Paola-Cosenza, mentre è rimasta fortemente rallentata sulla linea Paola-Reggio Calabria ed è stata regolata tramite l’utilizzo di un unico binario tra Paola e San Lucido Marino. Su alcuni treni si sono registrati forti ritardi, mentre i passeggeri di alcune tratte hanno dovuto proseguire su altri treni.

