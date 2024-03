Pallanuoto maschile, Serie C: il Cosenza batte i reggini dell’Italica Sport

StrettoWeb

Un clima di sportività ed entusiasmo incredibili, a Reggio Calabria. A vincere il derby calabro, valevole per il campionato di pallanuoto maschile in Serie C, è l’Olio Igp di Calabria che batte l’Italica sport per 18-11. 4-7, 4-4, 1-2, 2-5 i quattro parziali.

Molto soddisfatto, a fine gara, il tecnico rossoblù Gianmarco Manna: “abbiamo vinto il derby, siamo contenti. Auguro ad entrambe le squadra ed agli atleti un futuro sempre più roseo, considerate le loro giovani età”, ha rimarcato il mister Gianmarco Manna. “Continuiamo il nostro percorso di crescita ma vorrei sottolineare anche il primo goal di Cairo: è un ragazzo che merita”. Tre punti fondamentali per la classifica della Cosenza pallanuoto.

