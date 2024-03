Pallanuoto femminile, Serie A1: sabato Cosenza contro Rapallo

StrettoWeb

Per la 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, sabato 23 marzo alle ore 14 si gioca nella piscina comunale di Cosenza. Olio di Calabria Igp impegnata contro Rapallo Pallanuoto. Arbitri della partita sono Bonavita Gianfranco e Rotunno Matteo. Momento delicato per la squadra di mister Fasanella che cerca, anche, l’appoggio esterno dei tifosi e degli affezionati. “Sabato tutti sugli spalti della piscina comunale. Ingresso gratuito, come sempre. In alternativa, si può seguire il match direttamente sulle pagine social e su Youtube della società Aqa”, informa il club.

“La partita di sabato sarà molto complicata. Il Rapallo è una squadra che è in piena lotta play-off e vanta giocatrici di livello internazionale. Vogliamo fare una bella prestazione per dimostrare che la brutta partita della scorsa giornata è stata solo un passo falso. Ci attende una sfida difficile davanti al nostro pubblico che sarà sicuramente presente e pronto a darci la carica come sempre”, le parole pre-gara dell’atleta Sara Francesca Zaffina.

