Pallanuoto, doppio appuntamento per il Cosenza: parla Emilio Palermo

Doppio appuntamento per la pallanuoto maschile impegnata nel campionato di Serie C, girone 8. Sabato in casa, alle ore 14, nella piscina di Campagnano; domenica invece a Messina, fuori casa. La squadra allenata da mister Gianmarco Manna è reduce dall’ultimo successo, sebbene il campionato sia ancora lungo e difficile. Ancora una volta, in casa amica, si attende il grande pubblico sugli spalti. Le partite della Olio Igp Calabria possono essere seguite anche sui canali social di Aqa.

Le parole di Emilio Palermo

Anticipa il doppio match Emilio Palermo. “Sabato e domenica ci aspettano due partite fondamentali per quanto riguarda il campionato. Sabato affronteremo in casa la Triscelon Etna, squadra catanese, che punta al salto di categoria, ma noi giocheremo come sappiamo ovvero con rabbia agonistica e fame di vittoria per portare i 3 punti a casa. Mentre domenica ci aspetta il recupero della terza giornata di andata, a Messina, altra squadra ostica e in un campo molto difficile. Anche qui ci aspetterà un’altra bella prova da superare ma noi ci faremo trovare pronti”, le sue parole.

