Pallanuoto Cosenza: in serie A1 perde l’Olio di Calabria 20-6 a Padova, in serie C vince, in casa, 10-7

Doppio appuntamento per la pallanuoto Cosenza. In Serie A1, le ragazze di mister Fasanella perdono contro la corazzata Padova per 20-6. Due reti a testa per Ciudad e Morrone ed una per Mandelli ed Ermakova. 7-1, 4-4, 5-1, 4-0 i parziali.

“Queste partite ci servono per crescere ulteriormente, continuare a fare esperienza e per aiutarci ad aumentare l’intensità del nostro gioco offensivo e difensivo. È stato un incontro da cui nonostante il risultato possiamo dire di portare a casa qualcosa di positivo. Sappiamo che il girone di ritorno sarebbe stato più difficile, complice anche il fatto di essere state ferme per tre mesi ed aver “perso” un pò di ritmo partita; consapevoli che abbiamo ancora tanto da migliorare e solo il duro lavoro e la costanza ci porteranno ad ottenere i risultati che ci siamo prefissati da inizio stagione. Da lunedì ci rimetteremo di nuovo a lavoro tutte insieme per preparare un’altra sfida sulla carta molto impegnativa ma pur sempre a casa nostra”, il commento dell’atleta Marta Brandimarte.

In serie C maschile, invece, altra musica per la squadra allenata da Gianmarco Manna. In casa arriva la vittoria per 10-7. “Finalmente ci siamo sbloccati. Abbiamo fatto una partita eccelsa contro un ottimo avversario. Molto più esperto di noi, tra l’altro. Dunque non era per nulla facile, come sapevamo alla vigilia. Un plauso alla squadra che ha avuto un ottimo approccio al match e fatto tutto ciò che si è provato in allenamento: una vittoria meritata”, per il tecnico Manna. Per lui “il gruppo ha ampi margini di crescita”, ha rimarcato. Prima di ringraziare pubblicamente Claudio Bisegna per il bellissimo gesto compiuto e tutto il pubblico cosentino che non ha smesso un solo attimo di tifare rossoblu’.

