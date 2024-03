Pallanuoto: AQA Cosenza in vasca sabato a Caserta

StrettoWeb

Secondo impegno stagionale nel campionato Promozione per gli atleti AQA. Dopo il brillante successo casalingo ottenuto all’esordio in casa, i rossoblù scenderanno in vasca sabato, a Caserta, contro l’Onda Nuoto. Sarà un match ostico per una squadra di giovani con un’età media inferiore ai 18 anni con l’obiettivo di crescere in un torneo delicato in Campania.

“È la seconda partita del campionato – ha affermato il capitano Manuel Prete -, abbiamo una grandissima fame di vittoria e voglia di giocare. Ci siamo allenati molto e vogliamo raccogliere i frutti del lavoro svolto. La scorsa partita si è conclusa con una vittoria ma non dobbiamo fermarci. Bisogna concentrarsi sugli errori commessi e migliorare continuamente”, chiude Prete. Appuntamento alle 18 di sabato allo Stadio del Nuoto di Caserta per tentare di dare seguito al successo della passata settimana.

