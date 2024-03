Oscar: tra rosa Barbie e total black, al via il red carpet**

StrettoWeb

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Al via il red carpet delle stelle della 96ma edizione degli Oscar. Davanti al Dolby Theatre, le star cominciano ad arrivare solcando il tappeto rosso e sfoggiando mise curiose, ipnotiche, scintillanti e bizzarre. E’ arrivata Sandra Hüller, candidata all’Oscar per ‘Anatomia di una caduta’, capelli raccolti e un abito lungo total black che lascia le spalle scoperte e due grandi ‘ali’ che partono dal decolletée frontale. Il nero è la scelta di moltissime attrici: da Eva Longoria a Jamie Lee Curtis, da Vanessa Hudgens -che sfoggia per la prima uscita pubblica il suo pancione- a Billie Eilish, che lo declina in modo originale abbinando una gonna a quadri bianchi e neri e una camicia bianca.

Rosa Barbie, come d’obbligo, per la candidata all’Oscar America Ferrera, che sfoggia un lungo glitterato. A spezzare la linea di colore con un bianco ottico è Kirsten Dunst, sorridente al fianco del marito Jesse Plemons. Elegantissimo anche Colman Domingo, nomination per ‘Rustin’, in un originale smoking doppiopetto, papillon e scarpe decorate.

Tra gli uomini lo smoking è, come è ovvio, decisamente predominante: lo indossano tra gli altri Dominic Sessa, protagonista di ‘The Holdovers’, candidato come miglior Film, e Teo Yoo, star del romanticissimo ‘Past Lives’. Smoking anche per Kingsley Ben-Adir, star di ‘Bob Marley – One Love’. Abito nero, camicia nera e cravatta in tinta per Willem Dafoe, protagonista di ‘Povere Creature!’ di Yorgos Lanthimos nel ruolo del dottor Godwin.

