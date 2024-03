Operaio siciliano cade dall’impalcatura e muore in Romania

StrettoWeb

Un operaio nato a Capaci (Palermo) è morto in Romania dopo essere caduto da una impalcatura. Giuseppe Vincenzo Giannone, 63 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Bucarest dove si era trasferito da tempo. Era dipendente di una ditta edile e tra pochi mesi sarebbe andato in pensione.

Dopo l’incidente sono arrivati i soccorritori, ma per Giannone non c’è stato niente da fare: la caduta ha infatti provocato ferite che non gli hanno lasciato scampo. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e tutti gli accertamenti per verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza nel cantiere.

La notizia ha colpito la comunità di Capaci, dove in tantissimi conoscevano l’operaio. Giannone non aveva mai perso i contatti con amici e conoscenti che hanno organizzato un momento di raccoglimento in suo ricordo. “Era un grande lavoratore – dicono i concittadini – e aveva fatto tanti sacrifici. In Romania aveva trovato la sua serenità, siamo molto addolorati per quello che gli è accaduto“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.