Nuova e proficua partecipazione alla Fashion Week per l’Associazione reggina Star Award Events

Si riconferma ormai da qualche anno la presenza della Star Award alla settimana della moda tenutasi nel mese di febbraio a Milano. Un’esperienza importante per i giovanissimi modelli dell’associazione , che hanno avuto modo di ampliare i propri orizzonti sotto il profilo umano e lavorativo. E’ ormai risaputo che gli eventi realizzati durante la rinomata settimana meneghina, abbiano una ricaduta sul piano professionale per chi vi partecipa. Una vetrina importante, che ha come finalità quella di confrontarsi con esperti nel settore e di farsi conoscere al grande pubblico.

Il 23 febbraio scorso, Antonino Schiavone, Carol Cucé, Karol Luppino e Aurora Cama, hanno partecipato alla Masterclass di portamento esclusivo condotto dalla nota stilista americana Samina Mughal. Manuela Schiavone inoltre, nella stessa giornata, ha partecipato all’evento Milano Fashion organizzato da Monica Foglia, Iolanda Albada e Maurizio Ranieri, sfilando per lo stilista e artista Mike Comincini. Ancora tante le partecipazioni dei modelli reggini durante la settimana della moda, come Il Milano Fashion Galà organizzato da Samina Mughal, con backstage curato dal team Agency di Nico Bruno, alla quale hanno partecipato e sfilato i fratelli Antonino e Manuela Schiavone, la Milano Fashion Week TalentONE International, organizzata da Franco Donato con backstage di Elyhair, durante la quale le modelle Aurora Cama e Manuela Schiavone hanno indossato capi per il Fashion designer Gianni Caputo e per il brand LIMEart.

E ancora, la Milano Fashion Week 2024 organizzata da Irina Tirdea di Iris Tv “Lezioni di Stile”, dove Antonino Schiavone e Carol Cucè hanno indossato eleganti capi per i brand Squartlize di Giampaolo Celli ,Nathaly Caldonazzo, Osmosis di Eugenio Mazza e Neto Style, MFstyle di Mohammed Fati e per la collezione “Escape” di Irina Tirdea.

I modelli della Star Award inoltre, hanno posato per uno shooting fotografico con il famoso fotografo Luca Vischi e la stilista Cinzia Dori, che ha presentato una collezione dal sapore antico, con abiti ispirati alla storia della Sicilia attraverso il mito greco, incantando i tanti visitatori della famosa galleria Vittorio Emanuele di Milano nella quale si è tenuta la performance.

