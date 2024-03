Nuoto, tante medaglie per l’Italica Sport Reggio Calabria ai Campionati Regionali: i NOMI dei vincitori

StrettoWeb

L’Italica Sport Reggio Calabria continua a vivere un 2024 esaltante: Stavolta è la squadra di nuoto della polisportiva ad ottenere grandi risultati, portando a casa diverse medaglie nei Campionati Regionali Invernali di Categoria che si sono svolti a Cosenza nel weekend del 23 e 24 marzo. Grandi soddisfazioni sono arrivate dalla categoria Ragazzi. Filippo Aricò è riuscito a conquistare addirittura quattro medaglie: per lui due titoli di campione regionale nei 100 delfino e nei 200 delfino. Argento, invece, nei 100 stile libero e bronzo nei 200 stile libero.

Tre le medaglie per Davide Barberi: due argenti (100 rana e 200 rana) e un bronzo (200 misti). Due secondi posti per Giancarlo Capizzi, argento nei 100 rana e nei 200 misti. Doppio podio per Giovanni Nunnari, con due bronzi nei 100 farfalla e 200 farfalla. Argento nei 100 delfino e bronzo nei 200 delfino per Raffaele Sergi. Bronzo per Chiara Furci nei 100 delfino femminili.

Tante medaglie anche nella categoria Juniores. Quattro per Sofia Caracciolo: campionessa regionale nei 50 stile libero, argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 dorso e 100 dorso. Johanna Noveras ha conquistato l’argento nei 200 stile libero. A podio sono andate anche due staffette. Argento per la 4×100 misti femminile composta da Sofia Caracciolo, Chiara Furci, Johanna Noveras e Giulia Richichi. Lo stesso quartetto ha vinto il bronzo nella 4×200 stile libero.

Oltre ai podi, da segnalare gli ottimi piazzamenti e i buoni tempi fatti registrare dagli altri componenti della squadra: Marta Alampi, Alessandro Calabrese, Samuele Clericò, Sara Crisafi, Vanessa Cuzzola e Beatrice Valenti. Il risultato complessivo premia il lavoro svolto in allenamento da tutti gli atleti che, quotidianamente, si allenano presso il Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria sotto la guida del tecnico Antonino Praticò.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.