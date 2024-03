Nuoto, la Calabria avanza: “Anzianotti” a medaglia anche fuori regione

StrettoWeb

Grande successo per il Trofeo San Nicola La Strada, che si è tenuto su due giornate di gare, sabato 23 e domenica 24 marzo, presso la Piscina Comunale Lino Santamaria di San Nicola la Strada. La manifestazione è stata sapientemente organizzata dalla società Alba Oriens guidata da Armando Temponi e Giosuè Cecere che hanno curato ogni dettaglio della seconda edizione del Trofeo, con l’obiettivo di vivere due giornate di gare appassionanti e divertenti. Ricco il programma delle gare che prevedeva 17 gare individuali più le staffette, e ha visto la partecipazione di 534 atleti in rappresentanza di 66 società sportive provenienti da tutta Italia. Tra questi anche gli “Anzianotti”.

“Siamo contentissimi di questa nostra ulteriore affermazione” dichiara il presidente dell’Asd Rosario Caccuri Baffa. “Gli Anzianotti crescono in qualità ed il risultato di questa domenica non fa che inorgoglirci ancora di più e ci sprona ulteriormente a continuare in questa direzione. Quest’anno – continua il D.S. Giovanni Mazzuca – ci teniamo particolarmente a farci conoscere come realtà sportiva fuori regione e i risultati ottenuti in questa importante manifestazione ci danno ragione”.

Le gare

Splendida prestazione di Angela De Luca categoria M35 che ha conquistato l’argento negli 800 stile con il tempo di 10.42 e l’oro nei 400 stile con 5.16, argento negli 800 stile e oro nei 400 per Giovanni Mazzuca, ottimi risultati anche per Pierluigi De Benedittis che ha ottenuto l’oro nei 200 rana e il quarto posto nei 50 stile, Alessandro Deni ha chiuso i 50 stile con il tempo di 28.3 che gli è valso il quarto posto di categoria ed il settimo posto assoluto, ennesima conferma da parte di Giovanni Bruno che in terra campana conquista il bronzo nel 100 dorso e negli 800 stile. Per gli Anzianotti, come da tradizione, non sono mancati i momenti ludici con degustazione di pizze e mozzarelle casertane ed un po’ di cultura con una passeggiata nella famosa Reggia di Caserta che ogni anno ospita milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Prossimo appuntamento per gli Anzianotti il 14 Aprile a Squillace per il IV° Trofeo Sergio Mirante.

