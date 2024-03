Music Basket al PalaBotteghelle: lezione gratuita per i ragazzi con un ex Virtus Bologna | INFO

StrettoWeb

Nel pomeriggio odierno, venerdì 29 marzo, presso il PalaBotteghelle di Reggio Calabria (via Largo Botteghelle, RC), dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si terrà un evento speciale, gratuito e aperto a tutti i ragazzi reggini nati tra il 2010 e il 2011 facenti parte delle scuole basket di tutta la città.

Sarà presente in città Massimo Antonelli, allenatore del Tam Tam Basket, Campione d’Italia con la Virtus Bologna negli anni ’70, nonchè ideatore del Music Basket Method. Si tratta di un particolare metodo di allenamento che unisce la musica ai fondamentali del basket, tanto offensivi quanto difensivi, mirato a migliorare ogni aspetto del gioco di un giovane atleta, dalla coordinazione alla lettura delle situazioni della partita, dalle meccaniche di tiro alla tecnica.

L’evento fa parte del programma della Easter Cup, tre giorni di basket organizzata dalla Vis Reggio Calabria dal 28 al 29 marzo, torneo che vede competere giovani squadre Under 14, Under 15 e Under 17 di Calabria, Sicilia e Campania.

