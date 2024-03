Morte Joe Barone: feretro portato in Sicilia, nella sua città natale

StrettoWeb

Joe Barone aveva origini siciliane. Era nato a Pozzallo (Ragusa), trasferendosi poi da bambino in America con la famiglia. Oggi il feretro è stato portato nella sua Sicilia, da Firenze, “casa” dal 2019, da quando ha rappresentato la Fiorentina come braccio destro del patron Rocco Commisso. La salma del Dg viola, morto martedì a Milano dopo il malore di domenica prima del match in casa dell’Atalanta, è partita questa mattina dalla Toscana, diretta proprio a Pozzallo, dove è allestita la camera ardente a Palazzo La Pira e officiata una messa sabato.

Ad accompagnare il feretro la famiglia e alcuni dirigenti viola. I funerali invece si terranno martedì prossimo a New York presso la St. Stephen Church, a Brooklyn. Ieri, nella camera ardente allestita al Viola Park a Firenze, sono state oltre 10.000 le persone che hanno voluto salutare Barone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.