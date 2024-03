Mobilitazione da tutta la Calabria per spostare donna di 250kg da Palmi al GOM di Reggio

StrettoWeb

In data 16/03/2024 a Palmi in via Poeta si è rivelato alquanto impegnativo l’intervento di assistenza effettuato dai Vigili del Fuoco del turno B del distaccamento di Palmi, guidati dal capo squadra Rositano e dal personale di Soccorso Sanitario Servizio Urgenza Emergenza Medica 118 di Taurianova guidato dalla dottoressa Rossi e di una ambulanza di Cosenza per riuscire a trasportare una paziente obesa presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

La persona dal peso oltre 250 kg è stata trasportata e affidata alla cura dei sanitari grazie alla preparazione tecnica dei Vigili del Fuoco di Palmi i quali rendendosi conto dell’evento in sinergia con il personale 118 di Taurianova hanno pianificato il trasporto usando un furgone spazioso dei Vigili del Fuoco adibendola ad ambulanza con su una barella in dotazione ai Vigili Del Fuoco adagiando sul pianale del veicolo un grande materasso ancorato e poggiando su di esso la barella con la paziente anche il dispositivo usato per l’emergenza che conteneva la

paziente è stato ancorato al pianale a bordo personale Vigili del fuoco e personale medico e attrezzatura medica necessaria per il trasporto.

La preparazione e l’ingegno non devono mancare in momenti cruciali per salvare vite umane.

Finalmente è stata dignità e diritto alla salute alla paziente dopo due giorni che non si trovava la soluzione al problema per il trasporto in ospedale dato l’impossibilità sul luogo di reperire una ambulanza bariatrica idonea poiche” l’unica ambulanza bariatrica presente in Calabria e’ dovuta giungere a Palmi da Cosenza e la stessa a giudizio dei sanitari non era in grado dato l’obesità della paziente di poter attuare il trasporto della paziente in ospedale.

Ci rivolgiamo ai cittadini Calabresi che oltre a non avere medici a sufficienza negli ospedali, non abbiamo ambulanze bariatriche adeguate nella provincia di Reggio Calabria che possano soccorrere in tempi celeri le persone disabili che hanno gravi problemi di peso.

Notiamo che la politica regionale non ha a cuore la disabilità che purtroppo può colpire chiunque e in qualunque tempo. Perché il diritto alla salute è un diritto di tutti. Un ringraziamento al lavoro svolto dei Vigili del Fuoco e al personale sanitario che in sinergia lotta per salvare vite umane.

