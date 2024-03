MO: Orlando, ‘stop bombardamenti a Gaza, consentire che aiuti arrivino’

StrettoWeb

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Siamo qui al confine con la Striscia di Gaza, al valico di Rafah, per esprimere ancora una volta una richiesta e porre un punto politico, che è quello del cessate il fuoco. Al di là delle valutazioni che ciascuno può dare delle cause del conflitto, sul perché si è arrivati a questo punto, su quali saranno gli scenari ulteriori, c’è un tema che si pone oggi con grandissima forza, immediata. Senza un cessate il fuoco non è possibile evitare una ulteriore strage che rischia di aggiungersi a quella dovuta ai bombardamenti, cioè la strage dei civili che non possono essere curati, che non accedono ad una alimentazione minima, dei bambini che sono privi di qualsiasi tipo di sostegno”. Lo dice il deputato Pd, Andrea Orlando, in un video dal valico di Rafah al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, dove è arrivata la delegazione di parlamentari di opposizione e di associazioni di volontariato.

“Ci dicevano le organizzazioni umanitarie che proprio in questi giorni sono morti bambini di denutrizione. Ora io credo che il Governo italiano debba fare di più di quello che ha fatto fino qui. Al di là delle affermazioni formali, al di là delle condivisibili iniziative per portare aiuti – aggiunge l’esponente dem – quegli aiuti non andranno da nessuna parte se non si sblocca una situazione su un punto che è il cessate il fuoco. Ed è questa la questione che stiamo ponendo con grandissima forza con una delegazione che ha messo insieme parlamentari di larga parte delle forze di opposizione con le associazioni che cooperano per portare soccorsi ai civili, sono qui con noi giornalisti. Siamo in molti per dire una cosa semplicissima: basta con i bombardamenti, consentite di portare gli aiuti a chi oggi rischia di morire in un territorio che si è ulteriormente ristretto perché tutta la popolazione della Striscia di Gaza oggi è compressa in un’area nella quale fino a poco tempo fa vivevano 200mila persone. Un camion per arrivare deve fare 60 chilometri attraverso l’Egitto e poi essere ricontrollato nuovamente a questo valico. È evidente, lo ha detto anche oggi l’amministrazione americana che credo non sia sospetta, che c’è una volontà di impedire che questi aiuti arrivino. Ecco noi dobbiamo fare esattamente il contrario – conclude Orlando – consentire che questi aiuti arrivino a destinazione”.

