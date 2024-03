Mo: Netanyahu, ‘richiesta cessate il fuoco di Hamas ‘irrealistica”

StrettoWeb

Tel Aviv, 15 mar. (Adnkronos) – In un post su X, l?ufficio del primo ministro israeliano ha affermato che Hamas ?continua a proporre richieste irrealistiche? per una tregua tra Israele e Hamas durante il mese sacro islamico del Ramadan.

Israele ha accettato un cessate il fuoco di sei settimane in cambio del rilascio di alcuni dei suoi prigionieri detenuti da Hamas a Gaza. Ma l’organizzazione islamista ha insistito che sarà necessario solo un accordo che preveda un ?cessate il fuoco permanente? e il ritiro completo delle truppe israeliane.

