Mo: Montaruli (Fdi), ‘Atenei tempio confronto non fortino prepotenza’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – ?Il bando Maeci Italia Israele è diventato per la sinistra solo il pretesto dietro cui nascondere una violenza inaccettabile che ormai caratterizza i collettivi e che non può trovare nessun tipo di accondiscendenza. Da Torino ai fatti della Sapienza stiamo assistendo ad un copione estremista e pericoloso che ha come primo obiettivo delegittimare le Forze dell?Ordine e tenere sotto scacco le istituzioni accademiche trasformando gli atenei da tempio del confronto a fortino della prepotenza”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Chi si sta macchiando di questa gravissima responsabilità -aggiunge- va isolato e non inseguito. Le autorità accademiche non scimmiottino il senato accademico di Torino affermando con forza la propria autonomia dall?atteggiamento ricattatorio degli estremisti?.

