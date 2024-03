Mo: Fratoianni, ‘subito inchiesta indipendente su carneficina a Gaza’

StrettoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ad oggi la petizione online per Netanyahu criminale di guerra ha raggiunto le 85mila firme, fra pochi giorni ne sono convinto supererà le 100mila firme: perché fermare il governo Netanyahu è l?unico modo per fermare la disumanizzazione dei civili palestinesi. Quando un esercito, in questo caso l?esercito israeliano, spara sulla folla di donne e ragazzi che cercano cibo da un camion di aiuti, siamo ben oltre ogni limite. E serve subito un?inchiesta indipendente sulla carneficina”. Lo afferma Nicola Fratoianni , segretario di Sinistra italiana e deputato dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“A poco serve adesso -aggiunge- definirsi sgomenti, come ha fatto la presidente del Consiglio Meloni. Non basta. Come non bastano le parole di condanna di Netanyahu che finalmente arrivano anche da chi in tutti questi mesi ha assistito alla carneficina in corso in silenzio. Anche per questo, domenica partirò per provare ad arrivare a Rafah insieme ad Angelo Bonelli, ad altri parlamentari, Ong, associazioni: perchè il nostro dovere è ?restare umani? e interrompere in ogni modo questa catastrofe umanitaria”.

