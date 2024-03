Mo: Fratoianni, ‘Governo ripristini finanziamenti a Unrwa’

StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Umanità in marcia: abbiamo visto oggi decine di migliaia di persone per le strade di Roma in una grande manifestazione perchè le ragioni della pace prevalgano in Medio Oriente sopra ogni cosa. La comunità internazionale, i Governi della Ue e di tutto il mondo impediscano che si compia definitivamente una catastrofe umanitaria senza precedenti”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti in via Fori Imperiali al termine della manifestazione per la pace in Medio Oriente promossa da Cgil e da decine di associazioni e di Ong.

“E ora il Governo Meloni -prosegue il leader di Si – faccia come hanno fatto poche ore fa il Governo del Canada e quello della Svezia: ripristini i finanziamenti e il sostegno all?agenzia Onu Unrwa. Senza Unrwa la popolazione palestinese della Striscia di Gaza scomparirà. Non possiamo essere complici -conclude Fratoianni- di questo crimine”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.