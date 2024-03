Mo: Bonelli, ‘arrivati in Egitto, chiediamo immediato cessate il fuoco’

StrettoWeb

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – ?Arrivati in Egitto oggi abbiamo incontrato le Ong che si occupano di portare aiuti umanitari e per chiedere insieme l?immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La prima tappa della nostra missione domani ci porterà al valico di Rafah un viaggio organizzato dall’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi). Accompagneremo un convoglio di aiuti umanitari fino al valico di Rafah”. Così Angelo Bonelli.

“Ci è stato comunicato che la situazione umanitaria a Gaza è disastrosa: si muore non solo per le bombe ma anche per la mancanza di cibo e medicinali, per questo dobbiamo lavorare per un immediato e permanente cessate il fuoco e per garantire assistenza umanitaria. Chiediamo la liberazione degli ostaggi come atto unilaterale. Il Governo italiano ancora oggi non ha dato applicazione alla decisione del parlamento votata all? unanimità di chiedere il cessate il fuoco”.

