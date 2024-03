Mo: Blinken in A. Saudita ed Egitto per trovare accordo cessate il fuoco

StrettoWeb

Washington, 20 mar. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriverà oggi in Arabia Saudita e domani andrà in Egitto, nel tentativo di trovare un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano.

Blinken, al suo sesto viaggio in Medio Oriente dall’inizio del conflitto, ha affermato di voler ?discutere la giusta architettura per una pace regionale duratura? con i leader di entrambi i paesi.

