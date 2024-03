StrettoWeb

Tel Aviv, 7 mar. (Adnkronos) – Dieci lanci di razzi sono stati rilevati dal territorio libanese in seguito agli allarmi attivati ??in precedenza nella zona di Rosh Hankara, nel nord d’Israele. Nove razzi sono stati intercettati e il decimo è caduto in un’area aperta. Lo scrive Ynet News, aggiungendo che l’Idf ha risposto ai lanci con il fuoco dell’artiglieria.

