Milano: in prossimo weekend visite guidate in Palazzi Castiglioni e Bovara

StrettoWeb

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Dopo la conclusione dei lavori di restauro delle facciate esterne, nel prossimo fine settimana del 16 e del 17 marzo, Confcommercio Milano organizza visite guidate, con le guide turistiche di ConfGuide Gitec, a Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47 e a Palazzo Bovara, sede del circolo del commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51.

Le visite sono gratuite, ma potranno essere effettuate esclusivamente registrandosi online all’indirizzo



I lavori di restauro degli esterni dei due palazzi sono stati compiuti in raccordo con la soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Milano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.